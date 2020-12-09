Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу в розмірі 600 млн євро із загальної суми 1,2 млрд євро.

Європейська комісія виділить Україні другий транш макрофінансової допомоги після виконання певних умов.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

Читайте такожЄС надав Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги

"Ми налаштовані пропонувати політичну, фінансову і технічну підтримку, особливо в цей час кризи у відповідь на пандемію COVID-19 і на подолання соціальних і економічних наслідків. Цей перший транш у розмірі 600 млн євро надзвичайної макрофінансової допомоги підтверджує солідарність ЄС з Україною і наше тривале тісне співробітництво", - зазначив виконавчий віце-президент Єврокомісії за напрямом "Економіка, яка працює для людей і фінансових послуг" Валдіс Домбровскіс.

Зазначається, що виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги має сприяти макрофінансовій стабільності. Це, своєю чергою, має дозволити розподілити ресурси для пом'якшення серйозних негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Виділення цих коштів стало можливим завдяки підписанню та ратифікації відповідного меморандуму, а також завдяки відновленню співпраці України відповідно до програми Міжнародного валютного фонду та завдяки зобов'язанню дотримуватися узгодженої з ЄС програмної політики.

У Єврокомісії зазначають, що, враховуючи терміновість макрофінансової підтримки, перший транш не залежить від виконання будь-яких специфічних програмних умов.

"Виділення другого траншу буде обумовлено виконанням восьми конкретних заходів, передбачених меморандумом про взаєморозуміння", - відзначають в Єврокомісії

"Виділення другого траншу буде обумовлено виконанням восьми конкретних заходів, передбачених меморандумом про взаєморозуміння", - відзначають в Єврокомісії. Зокрема, йдеться про управління державними фінансами, боротьбу з корупцією, поліпшення бізнес-клімату та управління державними підприємствами.

У зв'язку з цим, Єврокомісія тісно співпрацює з українською владою над своєчасним виконанням цих узгоджених програмних умов.

Хронологія подій

Раніше Міністерство інфраструктури повідомило, що в рамках проекту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення і відродження" планує залучити 65 млн дол. позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку на ремонт 183 кілометрів доріг у Луганській області.

23 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час свого візиту до Брюсселя підписав меморандум і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,2 млрд євро.

8 грудня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що Україна має знизити залежність від зовнішніх кредитних ресурсів.

8 грудня 2020 року Кабінет міністрів визнав доцільним залучення кредиту у розмірі 340 млн євро від Європейського інвестиційного банку на реалізацію проекту "Програма з відновлення України».

9 грудня Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Уряд України уклали 3 кредитні угоди на загальну суму 640 млн євро для реалізації пріоритетних проектів у сферах транспорту та інфраструктури.

9 грудня 2020 року Європейський Союз надав Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко