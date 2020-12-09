Посилені заходи триватимуть з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час позачергового засідання уряду.

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"Ми пропонуємо зробити такий прогнозований жорсткий, якщо можна так сказати, карантин, який буде тривати з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Тобто - на 16 днів", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов перед прийняттям рішення.

На засіданні прем’єр Денис Шмигаль пояснив, що, попри складну ситуацію з COVID-19, карантин вирішили не посилювати до кінця року через "деякі позитивні тенденції".

Що передбачено

Заборона на роботу кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень «із собою»; магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів, за винятком закладів, що працюють у ТРЦ і продають харчові продукти, ліки, ветеринарні препарати, засоби гігієни та побутову хімію.

«Будуть відправлені на канікули всі заклади освіти, окрім дитячих садків. Буде заборона щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних, масових заходів на цей період», - додав прем’єр.

Разом з тим, за встановленими для «помаранчевої» зони обмеженнями, що діє нині на території України, продовжить працювати громадський транспорт, щоб люди могли діставатися на роботу.

Також, як додав Шмигаль, працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори та готелі.

Карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення "карантину вихідного дня". Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торговельних центрів, закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). "Карантин вихідного дня" діяв з 14 по 30 листопада.

2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін не буде продовжувати "карантин вихідного дня". На території всієї країни діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.

4 грудня Степанов заявив, що МОЗ пропонуватиме уряду ввести жорсткий карантин з початку січня терміном на три тижні.

Раніше ЗМІ просочилася інформація про терміни введення в Україні локдауну. Дані різнились. Так, згідно з однією версією, країну мали відправити на карантин з першого ж дня 2021 на два тижні, тобто з 1 по 14 січня. За другою - з 8 січня.

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Автор: Леся Лещенко