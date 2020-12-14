На стіні сільради Пийтерфолво невідомі нанесли провокативне графіті / фото Голос Карпат

На стіні сільської ради Пийтерфолво, що у Виноградівському районі Закарпатської області, невідомі нанесли антиугорське графіті.

Про це повідомляється нас сторінці Пийтерфолвівської ОТГ у Facebook.

Читайте такожУкраїна не налаштована "політично воювати" з Угорщиною - МЗСЗазначається, що у ніч з 13 на 14 грудня на стіні сільради невідомі особи зробили напис «Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор».

«На жаль, насильство, націоналізм – це не віддалене поняття, про яке ми могли чути лише на телебаченні… У ніч з 13 на 14 грудня невідомі на стіні висловили свою думку про нас, угорців, і національну приналежність Закарпаття. Нехай Господь помилує нас, щоб ми могли продовжувати жити тут у мирі, братській любові до інших національностей. Нехай Всемогутній захистить нас від подальших злодіянь», - йдеться у повідомленні.

Скандал з угорцями на Закарпатті: що відомо

  • 30 листопада співробітники Служби безпеки України провели обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича та у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

  • 21 листопада під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини. СБУ перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях вказаних депутатів.

  • Наприкінці листопада ряд закарпатських інтернет-ресурсів оприлюднили провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи у балаклаві, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою «Правого сектора» погрожує українцям угорського походження. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Наталія Петерварі