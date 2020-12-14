Невідомі нанесли провокативний напис на стіні сільради у Пийтерфолво нібито від імені «Правого сектора».

На стіні сільської ради Пийтерфолво, що у Виноградівському районі Закарпатської області, невідомі нанесли антиугорське графіті.

Про це повідомляється нас сторінці Пийтерфолвівської ОТГ у Facebook.

Читайте такожУкраїна не налаштована "політично воювати" з Угорщиною - МЗСЗазначається, що у ніч з 13 на 14 грудня на стіні сільради невідомі особи зробили напис «Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор».

«На жаль, насильство, націоналізм – це не віддалене поняття, про яке ми могли чути лише на телебаченні… У ніч з 13 на 14 грудня невідомі на стіні висловили свою думку про нас, угорців, і національну приналежність Закарпаття. Нехай Господь помилує нас, щоб ми могли продовжувати жити тут у мирі, братській любові до інших національностей. Нехай Всемогутній захистить нас від подальших злодіянь», - йдеться у повідомленні.

Скандал з угорцями на Закарпатті: що відомо

30 листопада співробітники Служби безпеки України провели обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича та у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

21 листопада під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини. СБУ перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях вказаних депутатів.

Наприкінці листопада ряд закарпатських інтернет-ресурсів оприлюднили провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи у балаклаві, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою «Правого сектора» погрожує українцям угорського походження. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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Автор: Наталія Петерварі