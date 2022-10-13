Серед звільнених - солдати та сержанти та один офіцер.

Найстаршому зі сьогоднішних звільнених з російського полону воїнів – 49 років, наймолодшому – 19 років.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

В повідомленні зазначається, що у рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими сьогодні відбувся черговий обмін - з російського полону додому повернулися 20 українських захисників. При цьому зазначається, що серед звільнених - солдати, сержанти та один офіцер.

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"Звільнені захисники проходять службу, зокрема, у патрульному батальйоні ЗАЕС, 808 понтонно-мостовому полку, 503 окремому батальйоні морської піхоти, 56 окремій мотопіхотній бригаді, 24, 53, 65 та 92 окремих механізованих бригадах, 46 окремій десантно-штурмовій бригаді, у військах ТрО", - сказано в повідомленні.

Обмін полоненими 13 жовтня: що відомо

13 жовтня з російського полону звільнено ще 20 наших воїнів: 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРО, один нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.

Серед них є ті, що росіянами утримувалися в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

За інформацією заступника міністра оборони України Ганни Маляр, станом на початок жовтня проведено 24 обміни, з російського полону повернуто 808 осіб.

11 жовтня з полону було звільнено 32 наших воїна.