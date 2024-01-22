Місцеві жителі зливають воду з опалювальних батарей.

Через повінь жителі тимчасово окупованого Росією Севастополя вже кілька днів виживають без води.

Як повідомляти "Кримський вітер", кілька днів тому на Севастополь обрушилася злива. Це призвело до затоплення десятків будинків, звідки довелося евакуювати людей. Вода покрила автодороги, багато місцевих жителів виявилися відрізаними від "цивілізації".

Окупаційна влада заявила, що в Севастополі випала третина місячної норми опадів, ряд ставків і водосховища "можуть вийти з берегів". В результаті повені, смердючі стоки потрапили у водопровід - в місті обмежили подачу води, пообіцявши її подавати за графіком.

Відео дня

Однак місцеві жителі скаржаться, що воду не дали жодного разу, вже кілька діб їм доводиться вистоювати гігантські черги з відрами, бутлями і митися в мисках. Як з'ясувалося, автоцистерни не підвозять воду в потрібних кількостях. Наприклад, в селищі Цукрова Головка (один з районів Севастополя) розповіли, що її не вистачає на всіх: до "підвезення" вибудовується величезний натовп, але вода тут же закінчується.

"Люди змушені купувати її в пляшках в магазинах, але і там їх швидко розбирають", - повідомляє ресурс.

Деякі городяни, щоб "отримати хоч якусь воду", злили її з опалювальних батарей, через що залишилися ще й без тепла.

"Сказали, поки вода повністю не піде (не знизиться рівень після опадів – УНІАН), у нас в селищі води точно не буде, а за прогнозом через пару днів знову дощі", - розповіли жителі.

Відзначається, що в інших районах міста ситуація з підвезенням води не краща і, схоже, перспектива з відновлення централізованих поставок (по трубах) дещо туманна.

За даними "Кримського вітру", сьогодні, 22 січня, в Севастополі з 13:00 оголошено скорочений робочий день, а вівторок і середа - вихідними.

"Ситуація з водопостачанням набагато гірша, ніж передбачалося. Остаточно проблема може вирішитися за тиждень, якщо не буде опадів. У найбільш вигідному становищі північна сторона міста, яка живиться від підземних джерел", - йдеться в повідомленні місцевого водоканалу.

Кажуть, вода все ще дуже каламутна і, зрозуміло, містить "букет" інфекційних захворювань. Відновити її подачу, вдасться, в кращому випадку, ввечері післязавтра.

Злочини РФ на окупованих територіях

Кремль планує побудувати ряд звалищ на тимчасово окупованій частині сходу України, які обслуговуватимуть російські регіони. Зокрема, шість таких звалищ окупанти хочуть облаштувати в Луганській області, ще три - в Донецькій. При цьому звозити сміття туди планують не тільки з тимчасово окупованих територій, а з Ростовської, Білгородської та Воронезької областей.

Вас також можуть зацікавити новини: