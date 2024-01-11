Допомога піде 8,5 мільйонам людей в Україні.

Організація Об’єднаних Націй (ООН) планує витратити на гуманітарну допомогу України 3,1 мільярда доларів у 2024 році. Про це пише Reuters.

"Війна в Україні триває. І це призводить до високого рівня гуманітарних потреб. Фінансова підтримка України має бути постійною. У 2024 році ми закликаємо всіх донорів знову активізуватись і допомогти народу України", - сказала Едем Восорну, директор Відділу операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань.

За її словами, план реагування ООН на 2024 рік представлять у понеділок, 15 січня. Зокрема, для України планують виділити 3,1 мільярда доларів для надання допомоги 8,5 мільйонам людей в Україні.

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Крім того, Восорну повідомила, що понад 14,6 мільйонів людей, або 40% населення України, цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги через повномасштабне вторгнення Росії.

ООН в Україні: що відомо

За словами Ворсону, РФ не надає доступ ООН до окупованих Росією території. Це, своєю чергою, вкрай ускладнює роботу гуманітарних місій.

"Це викликає величезне занепокоєння для сотень тисяч людей, які живуть на окупованих територіях поблизу лінії фронту, де потреби найбільш гострі", – сказала Ворсону.

Водночас із цим, учора ООН виступили із заявою, що світ є свідком найбільшого в світі конфлікту з кінця Другої світової війни. А закінченню цього конфлікту "не видно кінця".

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