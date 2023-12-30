29 грудня Росія вбила щонайменше 31 українця ударом балістичних ракет, про це згадали в ООН.

Росія - це суцільний потік брехні те дезінформації, її дії - єдина причина горя й трагедій, єдина причина війни в Україні.

Про це заявила британський посол Барбара Вудворд у відповідь на заяви представника РФ в ООН Василя Небензі, цитує Reuters. Останній казав, що жертви ракетного удару на "руках" українських сил ППО, і що Росія атакувала лише критичні об'єкти.

"Потік брехні та дезінформації", - сказала щодо його слів Вудворд.

Водночас помічник Генерального секретаря ООН Халед Хіарі після засідання Радбезу ООН констатував, 2023 рік для українців закінчується "трагічно".

"Трагічно, що 2023 рік закінчується так само як і розпочався - руйнівним насильством проти народу України", - заявив він.

Росія другий рік поспіль змушує українців святкувати зимові свята у бомбосховищах, розбираючи завали, шукаючи та ховаючи жертв агресії РФ, ще й на холоді, акцентував він.

Більшість членів Радбезу, включаючи США, Францію та Великобританію, засудили масовану атаку РФ на Україну.

"Замість миру (президент Росії Володимир) Путін вирішив відзначити цей святковий сезон і зустріти Новий рік безпрецедентною кількістю безпілотних і ракетних ударів по іншій державі-члену ООН", - заявив представник США Джон Келлі.

Умовно "безмовним" на Радбезі був хіба що заступник постійного представника Китаю в ООН Ген Шуан: він вкотре закликав до "політичного вирішення" війни в Україні та не засудив дії Росії.

Представник України в ООН поставив на місце Небензю

Під час обговорення масованого ракетного удару РФ по Україні 29 грудня український представник Сергій Кислиця "поставив на місце" Василя Небензю через його виправдання щодо атаки.

Кислиця підкреслив, що Небензя має "ампутовану совість" та "відрізану гідність" - такій людині немає що сказати на платформі ООН.

Вас також можуть зацікавити новини: