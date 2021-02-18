Директорку ліцею "Гармонія" у Боярці, що на Київщині, відсторонили від посади після смерті семикласниці, яка наковталась таблеток.
Про це повідомив мер Боярки Олександр Зарубін у Facebook.
Згідно з рішенням Боярської міської ради щодо директорки освітнього закладу Світлани Сушко розпочнуть розслідування щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків.
Сушко відсторонена з 18 лютого на час проведення службового розслідування без збереження зарплати.
Окрім цього за розпорядженням міськради Боярки у місті створять Комісію "щодо забезпечення сталої виховної роботи в закладах освіти".
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Отруєння школярок дротаверином
- 16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин.
- Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат «Дротаверин» в приміщені школи.
- Дротаверин, яким отруїлися діти, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.
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