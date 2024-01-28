Незрозуміло, чи бабак знову ляже спати, дізналися журналісти.

Під Києвом - на території зоопарку "12 місяців", раніше терміну прокинувся бабак Вікентій.

Про передчасне пробудження бабака повідомляє ТСН у своєму сюжеті. Зазвичай за поведінкою цих тварин дуже уважно спостерігають 2 лютого - у День бабака. У цей день дивляться, як тварина поводиться після пробудження, і, опираючись на прикмети, роблять висновки, якою буде весна.

Журналісти дізналися від працівників зоопарку, що з поведінки Вікентія можна робити прогнози - "він виліз і не злякався своєї тіні". "Прокинувся він буквально кілька днів тому, чи буде лягати знову - незрозуміло… Бабак просто вийшов зі свого будиночка, почав прогулюватися вольєром", - зазначається у сюжеті. Згідно з прикметами, якщо 2 лютого тварина вилізла з нори й злякалася власної тіні, то ще довго триватиме зима.

На думку одного із працівників зоопарку, раннє пробудження бабака більше пов'язане з погодною ситуацією в Україні, чим з війною. "Я думаю, що це більше зав'язано на кліматі. На самих перепадах температурних. Немає стабільного мінуса - вдень температура може змінитися від +5 до -10 вночі. І от ці ось такі коливання, напевно, більш не дають йому спати", - сказав Сергій Бурч.

День бабака в Україні та важливі погодні новини - що треба знати

В нашій країні у День бабака погоду віщують кілька тварин, зокрема, харківський бабак Тимко III. Якщо 2 лютого тварина прокидається й не бачить своєї тіні, то весна скоро настане.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, де погода завтра - 29 січня, на українській території буде морозна. Експерт спрогнозував, що у західних та північних регіонах України у понеділок може бути до -13 градусів.

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