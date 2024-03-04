За його словами, платні камери є дуже популярними саме в київському СІЗО.

В Україні не залишилося вільних місць у платних камерах слідчих ізоляторів. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна. Він наголосив, що ініціатива платних камер в СІЗО дуже добре працює. Особливо такі камери користуються великою популярністю у Києві.

"Я думаю, що якби ми вдвічі більше запровадили цих платних камер, все одно були б зайняті всі", — зауважив міністр.

За його словами, створення другого слідчого ізолятора у столиці є питанням на часі, адже людей вже немає куди розміщувати.

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"Це насправді актуальне питання. Це дуже і дуже складна ситуація, і за прогнозами правоохоронців, вона буде лише погіршуватись, бо у нас кримінальна ситуація погіршується. А щодо фінансів, платні камери швидко окупилися. Тому це прекрасний бізнес-проект", — запевнив Малюська.

Платні камери в українських СІЗО: що відомо

В 2020 році у Лук'янівському СІЗО Києва відкрилися перші платні камери в межах експериментального проекту. Пізніше такі камери з'явилися й в інших містах України.

За деякий час Малюська повідомив, що станом на 5 жовтня 2020 року платні камери принесли до держбюджету України перший мільйон гривень. За його словами, лідером щодо користування таких камер став "Київський слідчий ізолятор".

Вже у 2021 році в межах цього проекту в Київському СІЗО відновили 18 камер, які було облаштовано за норвезьким зразком. В такій камері є душова кабіна, туалет, телевізор, мікрохвильовка, чайник та інші зручності для життя.

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