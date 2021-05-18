Місяць перебування в одно- чи двомісній камері обійдеться арештантам у 12 тис. грн.

У Київському слідчому ізоляторі презентували 18 відновлених камер.

Як передає кореспондент УНІАН, кожна камера облаштована за норвезьким зразком. У ній є душова кабіна, туалет, телевізор, мікрохвильова піч, чайник, а також одно- або двомісні ліжка залежно від типу камери.

Крім того, на першому та другому поверхах корпусу СІЗО, де відновили камери, є також пральня, кімната для охорони та пост спостереження з відеокамерами.

Як і в камерах, які були відновлені декілька років тому, перебування впродовж місяця для арештанта обійдеться в 12 тис. грн незалежно від того, одномісна ця камера чи двомісна.

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Як повідомила журналістам заступник міністра юстиції Олена Висоцька, у відремонтованих камерах зможуть утримувати 32 особи. Вона додала, що Мін’юст має намір і далі відновлювати камери у слідчому ізоляторі Києва.

За її словами, ремонт камер відбувся за рахунок коштів, отриманих від в’язнів, які користуються платними камерами, відновленими раніше.

«Ми розраховуємо, що й цей корпус буде зайнятий, а це означає, що 400 тис. грн у місяць ізолятор отримуватиме на спецфонд капітальних видатків і сам себе зможе поступово реконструювати», - пояснила Висоцька.

Часткове фінансування, додала вона, відбулось і за рахунок капітальних видатків. Висоцька також зауважила, що всього в слідчому ізоляторі 2 тис. 300 осіб, а платних камер є не більше як на 48 осіб.

Крім того, вона прокоментувала наміри Мін’юсту продати слідчий ізолятор на Лук’янівці та спорудити новий на околиці міста.

«Ситуація наразі така, що Київський слідчий ізолятор є одним з найбільших у Європі і зможе розмістити 2,5 тис. осіб. Така велика кількість ув’язнених – це небезпечно, тому наша ідея — розділити. Експерти рекомендують, щоб в одному місці було не більше 1 тис. осіб. Тому ми розглядали вартість нового будівництва, але це дуже дорого. Тому з початку побудувати установу на 2,5 тис. людей, а потім їх перевести, це мало реалістично», - пояснила вона.

Тому, додала Висоцька, в Мін’юсті ухвалили інше рішення — поступово відновлювати корпуси, а згодом на околиці Києві звести нову установу, щоб частину арештантів відселити туди. За містом, в районі Бориспільської траси, планується збудувати ізолятор на 1 тис. осіб. Проте на сьогодні коштів на таке будівництво ще немає.

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Автор: Дмитро Хилюк