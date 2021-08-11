Завдяки клопотанням Роланда Франка Україна безкоштовно одержала від Британського міністерства закордонних справ науково-дослідну станцію "Академік Вернадський" в Антарктиці.

На 90-му році життя помер Роланд Франко - останній онук видатного українського поета, прозаїка і драматурга Івана Франка.

Про це повідомляє Міжнародний фонд Івана Франка на своїй сторінці у Facebook.

"З сумом повідомляємо, що 11 серпня, на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка - Роланда Франка", - йдеться у повідомленні.

Колектив Фонду глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Фонду.

"Світла пам'ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися. Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне. Вічний спокій його душі. Вічна пам’ять", - зазначили у Фонді.

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Роланд Франко - біографія

Роланд Тарасович Франко народився 28 березня 1932 у Львові. Він - онук Івана Яковича Франка, син Тараса Франка, брат Зеновії Франко. При хрещенні отримав подвійне ім'я - Роланд-Олександр.

Український вчений-інженер, дипломат, громадський діяч, популяризатор творчості Івана Франка. Кандидат технічних наук. Голова правління Міжнародного фонду Івана Франка.

Протягом 1993-1996 рр. на запрошення МЗС України перебував на дипломатичній службі - був радником з питань науки в Посольстві України у Великій Британії.

Завдяки клопотанням Роланда Франка 1996 року Україна безкоштовно одержала від Британського міністерства закордонних справ науково-дослідну станцію "Фарадей" (нині станція "Академік Вернадський") в Антарктиці.

З 1997 року Роланд Франко - заступник голови правління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам'яток історико-архітектурної спадщини імені О. Гончара, з 2012 - виконувач обов'язків голови Фонду. Член правління Національної спілки краєзнавців України. З 2015 року - голова правління Міжнародного фонду Івана Франка.

Автор: Денис Прядко