Українці переважно поділяють проукраїнську позицію різних аспектів війни Росії проти України.

Більшість українців вважає, що в Україні немає проблем із використанням російської мови.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи виділили 8 пар тверджень, які описують різні аспекти війни Росії проти України. У кожній парі одне з тверджень відповідало проросійській позиції, друге – проукраїнській позиції. Респондент мав обрати одне з тверджень і наскільки з ним погоджується.

Так, 93% опитаних громадян вважають, що в Україні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків та переслідувань. Протилежну думку поділяють лише 5% громадян. Не змогли відповісти - 2%.

Також 97% опитаних вважають, що Україна має власну довгу історію становлення та державності, а 2% – що Україна – штучна держава, створена радянською владою у 20-му столітті. Не змогли відповісти 1%.

Крім того, 73% переконані, що переважна більшість жителів Донбасу прагнуть залишатися частиною України, а 17% - що переважна більшість жителів Донбасу дійсно щиро прагнуть незалежності чи приєднання до Росії. Ще 10% не змогли відповісти.

85% вважають, що західні держави не хотіли війни з Росією і не намагалися провокувати Україну нападати на Росію, а 9% - що Західні держави спеціально накачували Україну зброєю і намагалися втягнути Україну у війну проти Росії. Ще 6% не змогли відповісти.

89% вважають, що просякнутість української влади нацистським світоглядом – вигадка, а 8% мають протилежну думку. Ще 4% не змогли відповісти.

94% переконані, що війна почалася через прагнення Росії підкорити Україну, а 4% - війна почалася через обґрунтовані та справедливі претензії Росії до України. Ще 2% не змогли відповісти.

89% вважають, що російські війська спеціально атакують цивільну інфраструктуру та цивільних осіб, а 8% - метою російських ракетних атак і обстрілів є вразити лише українські військові об’єкти та військовослужбовців. 3% не змогли відповісти.

96% - російська армія в першу чергу винна у руйнуваннях цивільної інфраструктури і жертвах серед мирного населення, а 2% думають таке про українську армію. Ще 2% не змогли відповісти.

Як зазначають соціологи, у 7 з 8 перерахованих випадків не менше 85% респондентів стверджували, що поділяють саме проукраїнську позицію. У цих же парах не більше 8-9% дотримувалися проросійської інтерпретації. Утім, хоча 8-9% можуть видаватися невеликим числом, але насправді в абсолютному вимірі це близько 2 млн громадян України.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 19-24 травня провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) було опитано 2009 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але при цьому отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Раніше понад 80% українців заявили про неприпустимість будь-яких територіальних поступок заради досягнення миру.

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