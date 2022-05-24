Серед українців, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях готові на поступки лише 18%.

Понад 80% українців заявили про неприпустимість будь-яких територіальних поступок заради досягнення миру.

Про такі результати всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус" повідомили у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС).

"У нещодавньому опитуванні ми загалом поставили запитання про готовність територіальних поступок для досягнення миру… Для 82% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій", - йдеться у повідомленні.

Не визначились з відповіддю в цьому питанні лише 8% українців.

При цьому соціологи звертають увагу, що проти будь-яких територіальних поступок виступають більшість населення у всіх регіонах України. Навіть на сході, який зараз потерпає від інтенсивних боїв, 68% проти поступок (готові на поступки – лише 19%), а на півдні – 83% проти поступок (готові – лише 9%).

"Також важливо бачити, що серед респондентів, які зараз проживають на окупованих територіях, 77% проти будь-яких територіальних поступок, готові на поступки – 18%. При цьому серед тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав з територій, які були окуповані, 82% виступають проти будь-яких поступок, підтримують поступки – лише 5%", - додали в КМІС.

Як проводилось опитування

Опитування проводилось упродовж 13-18 травня методом телефонного інтерв’ю.

Опитано 2000 респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих Криму та ОРЛДО. А також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка не перевищує 2,4%.

У КМІС нагадали, що у New York Times нещодавно вийшла редакційна стаття, де, зокрема, можна було побачити певний заклик до "територіальних поступок" з боку України. Коментуючи це, в Інституті зазначили, що за кілька місяців до повномасштабного вторгнення співробітники КМІС мали низку розмов з представниками західних ЗМІ.

"Можемо відзначити, що часто простежувалося досить глибоке нерозуміння реалій України та українців", - наголосили у КМІС.