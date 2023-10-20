На місці президент провів нараду з військовим командуванням, відвідав поранених бійців в шпиталі.

Президент України Володимир Зеленський з робочою поїздкою відвідав Херсонську область, де провів нараду з військовим командуванням щодо актуальних питань на передовій. Про це інформує Офіс глави держави.

Зокрема, у нараді взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України Юрій Содоль, командувач ОСУВ "Одеса" Андрій Гнатов.

Глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ щодо загальної оперативної ситуації на передовій, забезпечення українських захисників зброєю та боєприпасами. Також президенту доповіли про оборонні дії на Авдіївському напрямку та невдалі спроби штурмів з боку противника, які призвели до рекордних втрат у живій силі й техніці російського агресора. Учасники наради також докладно проаналізували ситуацію на Куп’янському напрямку.

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Крім того, Зеленський і командувачі предметно обговорили поточні операції українських оборонців на півдні.

У Миколаєві під головуванням Зеленського відбулася нарада з актуальних питань безпеки та життєдіяльності в області.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поінформував главу держави та інших учасників зустрічі про поточну ситуацію в регіоні, а міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич - про стан забезпечення життєдіяльності міста.

Зокрема, Зеленському повідомили про ситуацію з відновленням водо- та газопостачання в деокупованих населених пунктах, із водопостачанням Миколаєва, а також загалом про підготовку до опалювального сезону.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрій Гнатов доповів про безпекову обстановку в Чорному морі, зокрема про загрози судноплавству, створені Росією, прикриття портової інфраструктури та результати роботи "зернового коридору".

Крім того, керівники правоохоронних органів регіону поінформували про оперативну та криміногенну ситуацію на території Миколаївської області та координацію роботи правоохоронців.

Також під час робочої поїздки до Миколаївської області Зеленський відвідав військовий госпіталь, де лікуються поранені українські військовослужбовці.

Він поспілкувався із захисниками України, які зазнали поранень у боях на Херсонському напрямку, та їхніми рідними. Військові розповіли президентові про свій стан та лікування. Зеленський подякував їм за героїчну службу заради нашої держави та людей.

Він також вручив захисникам ордени "За мужність" ІІІ ступеня, якими їх було відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Крім того, президент зустрівся з медичним персоналом госпіталю. Він побажав військовим медикам здоров’я, адже від цього залежить і здоров’я українських бійців.

Президент також вручив військовим медикам ордени Данила Галицького, якими їх нагороджено за зразкове виконання військового обов’язку та самовіддані дії при наданні медичної допомоги захисникам і захисницям України.

Як повідомляв УНІАН, на лівобережжі Херсонщини збільшується сіра зона. За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, сіра зона "підібралася" до адмінкордонів деяких міст на лівому березі області. Окупанти нічого не можуть із цим зробити – у ворога взагалі немає можливості там наступати.

Водночас ворог намагається зруйнувати все, що не зміг захопити і постійно завдає ударів по Херсонщині з різних видів зброї. Зокрема і цієї ночі армія РФ обстріляла житлові квартали Херсона. У Корабельному районі були прямі влучання у двори і будинки. Також росіяни вранці завдали удару по місту Берислав Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка. За інформацією глави МВС Ігора Клименка, росіяни нанесли по області авіудари, а також били з РСЗВ, артилерії.

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