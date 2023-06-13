За його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії залучалися до організації морського "трафіку" з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя.

Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника Федерального агентства морського та річкового транспорту РФ (Росморрічфлот) Захарія Джіоєва, який з початку повномасштабного вторгнення сприяв Міноборони країни-агресора у перекиданні військ на територію України.

Як повідомив прес-цетр СБУ, саме за його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії ТОВ "Оборонлогістика" залучалися до організації морського "трафіку" з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя.

Зазначається, що згодом, після вибуху на "Кримському мосту", Джіоєв віддав розпорядження на встановлення поромної переправи з території РФ до українського півострова.

Таким чином, як поінформували в спецслужбі, загарбники переправляли на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси російських окупаційних угруповань.

"Крім того, рашисти використовували поромні "маршрути" для вивезення награбованого українського зерна до країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Джіоєву про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми", - мовиться у повідомленні.

Підозри колаборантам та окупантам - останні новини

Раніше СБУ зібрала доказову базу на чинного командувача Чорноморським флотом ВМФ РФ віце-адмірала Віктора Соколова, який причетний до масованих російських ударів по цивільних об’єктах України.

Зокрема, у період з 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 "Калібр" по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, СБУ задокументувала злочинну діяльність ще 7 чиновників-колаборантів, які переховуються на тимчасово окупованій території України, однією з них є очільниця створеної агресором "адміністрації Чорноморського району Криму" Наталія Пісарєва.

Також повідомлено про підозру ще чотирьом ворожим поплічникам, серед яких "посадовці МНС РФ" та колишня працівниця українського Мін’юсту.

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