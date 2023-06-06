Ще шість колаборнатів - представники так званого "казначейство ЛНР".

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність ще 7 чиновників-колаборантів, які переховуються на тимчасово окупованій території України, однією з них є очільниця створеної агресором "адміністрації Чорноморського району Криму" Наталія Пісарєва.

Як повідомив прес-центр СБУ, її кандидатуру на це "крісло" нещодавно особисто погодив місцевий гауляйтер Аксьонов. Зазначається, що до цього призначення Пісарєва була так званою "першою заступницею міністра культури" на тимчасово захопленому півострові.

В спецслужбі поінформували, що перебуваючи на цій "посаді", після початку повномасштабного вторгнення вона координувала ворожу інформкампанію щодо підтримки збройної агресії РФ.

Відео дня

"Тоді фігурантка публічно закликала українських захисників здаватися в полон, а також агітувала мешканців Криму вступати до російських військ для війни проти України. За це окупаційний "військовий комісаріат Криму" нагородив її грамотою. За даними слідства, до захоплення українського півострова Пісарєва керувала регіональним проектним офісом апарату Ради міністрів автономної республіки. Однак, під час його захоплення підтримала агресора і згодом увійшла до так званого "кадрового резерву" окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Ще однією колаборанткою, як зазначили в СБУ, є колишня посадовиця Управління Державної казначейської служби України в Луганській області, яка після захоплення частини регіону добровільно погодилась на "пропозицію" агресора очолити так зване "казначейство ЛНР". До "штату" псевдоустанови вона залучила ще п’ятьох спільників. Ними виявились її колишні підлеглі зі Старобільського, Новоайдарського, Міловського, Новопсковського та Марківського районів.

В СБУ заявили, що д складі окупаційного органу вони стали керівниками відповідних районних "управлінь казначейської служби ЛНР". На цих "посадах" вони брали участь у фінансовому забезпеченні російських окупаційних угруповань, які були задіяні на східному фронті.

Всім фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Крім того, шістьом представникам "казначейства ЛНР" додатково повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Обвинувальні акти спрямовані до суду. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років тюрми.

Робота СБУ з колаборантами

СБУ затримала трьох учасників агентурної мережі ФСБ і встановила особу їх російського "куратора". За завданням ворога зловмисники шпигували за так званими "центрами прийняття рішень", збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України.

За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 дол. на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної "роботи".

Вас також можуть зацікавити новини: