За скандальні висловлювання дівчину було звільнено з парламентського телеканалу.

Українофобні висловлювання Поліни Шишкіної про державну мову та державний прапор України потрапили на камеру. Це призвело до її звільнення з державного телеканалу.

За інформацією Telegram-каналу "Невідомий Патріот", на наразі видаленій сторінці в Facebook дівчини було зазначено, що вона є асистенткою гостьового редактора на державному каналі "Рада". Раніше працювала на телеканалі Live.

В ролику, який потрапив в мережу, дівчина каже, що ненавидить українську мову. А державний прапор, на її думку, "такий собі".

"Могли б дизайн інший зробити, бо це п******", – каже дівчина на відео.

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Дівчину звільнили з телеканалу після скандальних заяв, повідомляє "Невідомий Патріот", Офіційний коментарів з цього приводу парламентський телеканал поки не надавав.

Згодом Шишкіна записала відеоролик, на якому перепросила за свої висловлювання. Цього разу вона спілкувалася українською.

"Я мала необережність погано висловитись про українську мову і український прапор. Вважаю, що це було не вірно. Особливо будучи дочкою учасника АТО, я, як мінімум, не мала на це право. Повністю усвідомлюю свою помилку і закликаю не повторювати її, особливо зважаючи на нашу політичну ситуацію", - сказала вона.

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