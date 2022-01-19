У Києві продовжують мітинг на підтримку п'ятого президента

Прихильники п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка вирушили до Офісу президента.

Як передає кореспондент УНІАН, від Печерського районного суду Києва, де п'ятому президенту обрали запобіжний захід, його прихильники рушили колоною на Банкову. Під ОПУ вони скандують: "Слуга, виходь. Народ прийшов".

Біля Офісу президента чергують кілька десятків правоохоронці. Невеликими групами люди проходять до будівлі ОП. Організатори заходу заявляють, що через ковзанку під ОП та присутність там дітей мітингувальників не пропускають далі.

Мітинг триває за воротами перед Офісом, де зупинилися більшість протестувальників.

Протестувальники скандують "Ганьба!" та інші лозунги.

Від Печерського суду учасники акції йшли продовжувати мітинг під Офісом президента організованою колоною з банером із написом "Не грайте з порохом".

Нагадаємо, сьогодні Печерський суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання.

Справа проти Порошенка - що треба знати

Запобіжний захід Порошенку обирали у справі про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Порошенка підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "Л/ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за статтями про фінансування тероризму, держзраду і створення терористичної організації.

Раніше цій справі про підозру повідомили про підозру депутату від "ОПЗЖ" і куму Путіна Віктору Медведчуку. Ще одного фігуранта, міністра енергетики 2014-2016 рр., Володимира Демчишина оголосили в розшук.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

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