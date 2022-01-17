За даними слідчих, Віктор Медведчук взяв на себе функцію комунікатора, Петро Порошенко - вирішував управлінські і кадрові питання, а у разі необхідності чинив адміністративний вплив.

У Державному бюро розслідувань розкрили деталі так званої "вугільної" справи, фігурантами якої зокрема є екс-президент, народний депутат від "ЄС" Петро Порошенко, народний депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук, а також колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

За її словами, у жовтні 2014 року представники вищого політичного керівництва Росії "вирішили залучити до підривної діяльності проти України Медведчука", який мав особисті тісні зв’язки як з представниками російської, так і української влади.

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Слідчі з’ясували, що Медведчук домовився з Порошенком, який як президент України мав "необхідні можливості адмінвпливу на вертикалі виконавчої та законодавчої влади".

"Медведчук та представники вищого політичного керівництва Російської Федерації.., розуміючи шлях України до диверсифікації джерел поставок вугілля, розробили план про сприяння діяльності терористичних організацій через створення в умовах опалювального сезону штучного дефіциту вугілля для потреб енергогенеруючих підприємств України", - зазначила Сап’ян.

За даними ДБР, Медведчук взяв на себе функцію комунікатора, Порошенко вирішував управлінські і кадрові питання, а у разі необхідності чинив адміністративний вплив.

Крім того, у листопаді 2014 року Медведчук залучив до схеми бізнесмена Сергія Кузяру, який мав зв’язки із представниками "Л/ДНР" та був добре обізнаний з діяльністю підприємств вуглевидобувної галузі на непідконтрольних територіях.

План передбачав, що РФ спочатку створює штучний дефіцит вугілля для енергогенеруючих підприємств України, з цією метою вона обмежила обсяги його поставок зі своєї території.

Керівники терористичних організацій визначили по одному підприємству, з яких поставчатимуть вугілля на підконтрольні Україні території.

"Після отримання авансових платежів за вказівками вищого політичного керівництва РФ вони розпочали його відвантаження та постачання. Весь цей час Медведчук погоджував свої дії із вищим політичним керівництвом РФ та доповідав до Москви кураторам про перебіг подій та хід реалізації плану", - розповіла представник ДБР.

За її словами, ініційовані Порошенком дії, зокрема висловлені ним сумніви щодо якості вугілля, яке Україна отримувала з Південно-Африканської Республіки, усні доручення правоохоронцям щодо перевірки контракту на ці поставки, "створили передумови та стали основною причиною" розірвання цього контракту.

"Після цього ПАТ "Центренерго" опинилося у штучних умовах, за яких мало змогу імпортувати вугілля лише з РФ, що дало змогу вищому керівному складу державних органів РФ приступити до реалізації своєї частини злочинного плану. Для цього в РФ ухвалили рішення про блокування поставок вугілля до України…, залишивши можливість для ввезення вугілля виключно з території "Л/ДНР", - пояснила Сап’ян.

Вона заявила, що, "переслідуючи політичні інтереси, Порошенко та Медведчук ухвалили рішення про необхідність надання операціям з придбання вугілля у підприємств, визначених терористами, вигляду звичайної господарської діяльності через формальну перереєстрацію місця їх знаходження та відкриття" рахунків на підконтрольній Україні території, видаючи їх за національних виробників вугільної продукції.

Водночас Порошенко сприяв призначенню на посаду міністра енергетики наближеного до себе Демчишина, який сприяв реалізації схеми та скасував рішення свого попередника, які визначали роботу із підприємствами "Л/ДНР" як незаконну.

За даними слідства, усього впродовж 2015 року без урахування коштів, сплачених готівкою, за поставки вугілля з тимчасово непідконтрольної Україні території витрачено не менш як 205 млн 391 тис. грн.

Згідно з підписаними угодами, з держбюджету мало бути сплачено понад 3 млрд 168 млн грн.

"Очевидно, що своїми умисними діями громадяни Порошенко, Медведчук, Кузяра, Демчишин за попередньою змовою сприяли діяльності "Л/ДНР", забезпечуючи придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України", - сказала Сап’ян.

Як повідомляв УНІАН, у вересні-листопаді 2021 року у "вугільній" справі слідчі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Медведчуку та колишньому міністру енергетики Демчишину.

У грудні повідомлено про підозру Порошенку.

6 січня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

Сьогодні об 11:00 у Печерському райсуді столиці має розпочатися засідання з обрання Порошенку запобіжного заходу у цій справі.

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