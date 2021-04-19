Київ скували затори: ситуація на дорогах столиці зранку в понеділок (карта)

Великий затор тягнеться від Житомирського шосе до центру міста через проспект Перемоги.

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