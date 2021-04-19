Станом на 8 ранку 19 квітня ситуація з дорожнім рухом у Києві ускладнена.
Читайте такожПідземні укриття Києва: як знайти, адреси бомбосховищ (мапа)За даними сервісу Google Maps, затори тягнуться Дарницьким мостом, мостами Патона, Метро, Броварським проспектом, проспектом Романа Шухевича.
Окрім того, на лівому березі серед іншого важко проїхати вулицями Братиславською, Миропільською, проспектами Соборності та Миколи Бажана.
На правому березі спостерігається ускладнення руху, зокрема, на проспектах Перемоги, Любомира Гузова, Голосіївському, Героїв Сталінграда, вулицях Гарматній, Ніжинській, Миколи Голего, Вадима Гетьмана, Тетяни Яблонської, Борщагівській, Народного Ополчення, Семена Скляренка, Марка Вовчка, Стеценка, Набережному шосе.
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