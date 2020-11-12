Після окупації Криму Росією постачання води на півострів припинили / фото УНІАН

Жителі окупованого Сімферополя скаржаться, що у них в крані пропала вода.

Про це вони повідомляють у соцмережах.

"Води або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

скріншот Twitter блогер RoksolanaToday &amp; Крим

"Ранок. Сім'я збирається на роботу, чекаємо воду, щоб вмитися, в туалет потрапити і т.д. час йде, води немає. Пора на роботу виходити 7:30, води немає", – повідомила мешканка Сімферополя Ірина Мардаровська.

скріншот Twitter блогер RoksolanaToday &amp; Крим
скріншот Twitter блогер RoksolanaToday &amp; Крим

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Ситуація з водою в Криму

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Автор: Денис Прядко