Раніше жителі окупованого Сімферополя ділилися фото жовтої каламутної рідини, яка тече з кранів у квартирах.

Жителі окупованого Сімферополя скаржаться, що у них в крані пропала вода.

Про це вони повідомляють у соцмережах.

"Води або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

"Ранок. Сім'я збирається на роботу, чекаємо воду, щоб вмитися, в туалет потрапити і т.д. час йде, води немає. Пора на роботу виходити 7:30, води немає", – повідомила мешканка Сімферополя Ірина Мардаровська.

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Ситуація з водою в Криму

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: Денис Прядко