Після окупації Криму Росією постачання води на півострів припинили / фото УНІАН
Жителі окупованого Сімферополя скаржаться, що у них в крані пропала вода.
Про це вони повідомляють у соцмережах.
"Води або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.
скріншот Twitter блогер RoksolanaToday & Крим
"Ранок. Сім'я збирається на роботу, чекаємо воду, щоб вмитися, в туалет потрапити і т.д. час йде, води немає. Пора на роботу виходити 7:30, води немає", – повідомила мешканка Сімферополя Ірина Мардаровська.
скріншот Twitter блогер RoksolanaToday & Крим
скріншот Twitter блогер RoksolanaToday & Крим
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Ситуація з водою в Криму
- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водозабезпеченням півострова.
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.
- Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.
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