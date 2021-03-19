Через зростання кількості хворих на коронавірус у багатьох містах країни запроваджують суворіший карантин.

Українські підприємці 19 березня вийшли на акції протесту проти посилення карантину у їхніх регіонах.

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У Києві зранку під будівлею столичної мерії зібралося кілька десятків громадян. Люди скаржаться на анонсований напередодні тритижневий жорсткий карантин з 20 березня, що супроводжуватиметься обмеженнями роботи громадських закладів й закриттям закладів культури.

22 березня ФОПи оголосили більш масову акцію на Майдані Незалежності, пише Сегодня.

Крім того, своє обурення посиленням карантину висловили підприємці Полтави. 19 березня вони прийшли з протестами до ОДА. За інформацією Суспільного, наразі біля стін адміністрації чергує вже півсотні демонстрантів. До них приєдналися мешканці й з інших населених пунктів області.

До акції проти запровадження локдауну долучилися також у Черкасах. Свою акцію вони назвали попереджувальною.

«Підприємці вийшли, щоб показати, що вони існують і хочуть, щоб держава з ними рахувалася, тому що, якщо знову ведуть обмеження, дрібний бізнес загине. Минулого року також навесні був введений карантин, під час якого підприємці понесли величезні збитки. Держава їх не підтримала, а також вимагала сплату податків», - розповіла у коментарі журналістам голова Черкаської міської профспілки підприємців Ольга Ракова.

У Львові на сьогодні, 19 березня, теж анонсували протести. Як пише у Facebook перший заступник мера міста Андрій Москаленко, очікується понад тисяча учасників, які пікетуватимуть Ратушу. Відсьогодні у Львові діє жорсткий карантин через критичну ситуацію з поширенням коронавірусу.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Науковці НАН констатують, що смертність нинішньої хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої хвилі, і буде рости щонайменше до початку квітня.

Зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Івано-Франківської та Закарпатської областей. Там зростання почалося ще у другій половині січня і тривало близько півтора місяця, до початку березня. Фахівці вважають, що зараз ці області проходять піковий період кількості госпіталізацій та летальних випадків.

Суворий карантин вже запроваджено у Львові, з 19 березня жорсткі обмеження почнуть діяти в Києві.

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Автор: Яна Ставська