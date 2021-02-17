Окремими центральними вулицями столицями можуть обмежити дорожній рух під час заходів.

У центрі Києві посилено охорону правопорядку у зв’язку з анонсованими громадськими заходами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що для забезпечення порядку на всіх локаціях проведення заходів патрулюватимуть посилені наряди правоохоронців.

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«До забезпечення правопорядку ми залучили представників усіх структурних підрозділів, в тому числі кінологів, вибухотехніків та поліцейських діалогу. Аби не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські проводитимуть превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян. Усі заборонені предмети, виявлені у громадян під час перевірок, одразу вилучатимуться, а їхні власникам надаватиметься правова оцінка», - підкреслюють у поліції.

Громадян просять із розумінням поставитися до дій правоохоронців, адже такі превентивні заходи спрямовані для забезпечення публічної безпеки і правопорядку, щоб усі заплановані заходи відбулися спокійно.

Разом з цим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства і карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.

«Одночасно інформуємо, що у зв’язку із проведенням заходів окремими центральними вулицями може бути обмежений дорожній рух. Тому просимо водіїв завчасно планувати маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації», - додали у поліції.

Що за події пройдуть у Києві

У Київській держадміністрації УНІАН повідомили, що на сьогодні надійшли три повідомлення від організаторів про проведення 18 та 20 лютого громадських заходів в центрі столиці.

Так, завтра, 18 лютого з 19:00 до 21:00 ГО «Родини «Небесної сотні» проведе панахиду та «Ходу пам’яті» з вшанування Героїв Небесної сотні. Учасники пройдуть за маршрутом: Михайлівська площа (Собор) - Європейська площа - вул. Грушевського – Кріпосний провулок - вул. Інститутська - вул. Банкова - Алея Героїв Небесної сотні.

20 лютого на Майдані Незалежності з 16:00 до 18:00 ГО «Родини «Небесної сотні» проведе «Вечір пам’яті Героїв Небесної сотні».

І цього ж дня на майданчику біля Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок України, на Алеї Героїв Небесної сотні (Пішохідний міст та каплиця) буде організовано світлову інсталяцію «Промені Гідності» до Дня Героїв Небесної сотні.

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Автор: Інна Андаліцька