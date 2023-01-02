Дівчина прославилася виконанням патріотичних пісень на заводі під час облоги Маріуполя.

Відома на весь світ парамедикиня з "Азовсталі" Катерина Поліщук, вона ж "Пташка", зізналася, що не сподівалася, що їй вдасться повернутися із заводу в Маріуполі. Про це вона розповіла в інтерв'ю з "1+1".

"Погляньмо правді у вічі. Я не думала, що я повернуся з "Азовсталі". Я була у цьому впевнена, й мене це анітрохи не засмучувало", - шокувала зізнанням Катерина.

Дівчина додала, що вона - воїн, тому розуміла ситуацію. А тому і не було сенсу сидіти й скаржитися, плакати й сподіватися на повернення додому.

"Позиція була стійкою, такою й залишається: не можеш змінити ситуацію - зміни до неї ставлення", - каже "Пташка".

Вона співала у пеклі Маріуполя, поки росіяни атакували "Азовсталь" з неба, моря та із землі.

Чим відома "Пташка" з "Азовсталі"

Парамедикиня стала відомою, коли відео її співу на оточеному росіянами заводі "Азовсталь" розлетілися мережею. Дівчина надихала захисників Маріуполя не втрачати бойовий дух.

Після виведення захисників з "Азовсталі" Катерина Поліщук потрапила у російський полон, була у славнозвісній колонії в Оленівці. Додому вона повернулася лише восени, під час обміну полоненими.

"Пташка" також виходила на сцену шоу "Голос країни", на якій виконала пісню "Спи, маленький козачок".

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