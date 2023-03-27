Відповідне рішення прийняли за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій.

У Київській області змінюють графік роботи "Пункти незламності". Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, під час засідання було вирішено перевести "Пункти незламності" з режиму цілодобового функціонування в режим готовності до термінового відновлення роботи. Проте у випадку екстрених відключень електроенергії, порушення роботи критичної інфраструктури або іншої надзвичайної ситуації Пункти Незламності мають відновити роботу протягом 1-2 годин, повідомляє прес-служба ОДА.

"Пункти незламності", створені в адмінбудівлях, зокрема у приміщеннях районних військових адміністрацій, сільських, селищних, міських рад, старостатах та ЦНАПах, продовжать працювати в робочі години. Там люди, у разі потреби, можуть отримати доступ до інтернету та підзарядити мобільні пристрої.

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Згідно з рішенням, у кожній територіальній громаді має функціонувати щонайменше один такий центр підтримки незалежно від кількості відвідувачів. У великих громадах кількість пунктів може бути збільшена.

Через масовані ворожі атаки на критичну інфраструктуру протягом осені-зими у Київській області були облаштовані 433 "Пункти незламності". З них 60 локацій розгорнула Державна служба з надзвичайних ситуацій України, 85 пунктів створив відповідальний бізнес.

Армія РФ завдала масованих ракетних ударів по енергооб'єктах України

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укренерго", окупанти восени та взимку завдали 15 масованих ракетних та 18 атак БПЛА на енергооб’єкти. Майже всі ключові підстанції магістральних мереж "Укренерго" були атаковані щонайменше по 3-4 рази, завдавши пошкоджень основному обладнанню.

У зв’язку з цим в Україні застосовувались аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, через ракетні та дронові атаки та окупацію Запорізької АЕС, на сьогодні Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ.

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