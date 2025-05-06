Колишня топпосадовиця та нардепка судиться з Пенсійним фондом, намагаючись отримати більше грошей.

Соратниця втікача Віктора Януковича, міністр охорони здоров’я у 2012-2014 роках, колишня народна депутатка Раїса Богатирьова вимагає від держави збільшення пенсії.

Як повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру, станом на березень 2025 року Богатирьова отримувала пенсію за віком у розмірі 21,8 тис. грн.

Богатирьова вимагала в суді, щоб її пенсію перерахували за законом "Про статус народного депутата України". Раніше він передбачав, що пенсія колишнього депутата може складати до 90% від зарплати чинного. На момент позову соратниці Януковича (2021 рік) депутати Верховної Ради отримували 42-43 тис. грн зарплати у місяць.

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Пенсійний фонд відмовив Богатирьовій у перерахунку, аргументуючи, що правила нарахування пенсій колишнім народним депутатам змінилися. Тепер їхні пенсії регулюються загальним пенсійним законодавством, яке не передбачає прив’язки до зарплат чинних депутатів.

Волинський окружний адміністративний суд став на сторону Пенсійного фонду та відмовив Богатирьовій у перерахунку. Зазначається, що на момент звернення Богатирьової до суду діяли нові правила перерахунку пенсій, а отже пенсію колишньої депутатки не могли перерахувати залежно від зростання зарплат чинних народних депутатів.

Суд вирішив, що Пенсійний фонд діяв правильно, відмовивши колишній депутатці у її вимозі. Відтак, Богатирьова може оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Хто така Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова — українська політична діячка та лікар. У різні роки обіймала високі державні посади, зокрема була міністром охорони здоров’я України (2007–2010, 2012–2014) та секретарем Ради національної безпеки і оборони (2007–2012). Була наближеною до режиму Віктора Януковича. Після Революції гідності покинула Україну, її звинувачували у розкраданні державних коштів. У 2019 році повернулася до України.

Станом на травень 2025 року Раїса Богатирьова не бере активної участі в політичному житті України. Після повернення в Україну у 2019 році, її затримали за підозрою в розкраданні бюджетних коштів, але невдовзі звільнили під заставу. Згодом Антикорупційний суд скасував запобіжний захід та арешт майна, і кримінальна справа фактично затихла.

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