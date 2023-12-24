На свято забезпечувати правопорядок та безпеку дорожнього руху будуть близько 20 тисяч правоохоронців.

Українські правоохоронні органи посилять охорону громадських місць та церков на Різдво у понеділок, 25 грудня. Про це в рамках телемарафону розповів заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Анатолій Серединський.

Він уточнив, що на свято забезпечувати правопорядок та безпеку дорожнього руху будуть близько 20 тисяч правоохоронців.

"Основні зусилля та наряди будуть спрямовані до культових споруд, де відбуватимуться богослужіння, а також у місця масового перебування громадян", - зазначив Серединський.

Крім того, він закликав співгромадян свідомо поставитися до обмежень, введених у країні через воєнний стан, та нагадав про заборону використання салютів, петард та іншої піротехніки під час війни.

Різдво-2023 в Україні

24 грудня за новим церковним календарем відзначають Різдвяний святвечір. Так називають у народі надвечір'я Різдва Христового, яке є одним із найважливіших церковних свят.

До цього УНІАН інформував про новий православний календар на грудень 2023 року. Так, з вересня цього року Православна церква України перейшла на новий церковний календар - новоюліанський. У зв'язку з цим усі неперехідні свята, що мають фіксовану дату, до яких відноситься Різдво, відтепер відзначаються на 13 днів раніше.

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