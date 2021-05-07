Після семи років колонії через незаконний вирок суду за нібито підготовку терактів на території окупованого Росією Криму Російська Федерація звільнила українського політв’язня Олексія Чирнія.
Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram.
"Довгих 7 років він відбував покарання через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму. Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації - в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону. Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області", - зазначила вона.
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За словами Денісової, під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму.
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