Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області.

Після семи років колонії через незаконний вирок суду за нібито підготовку терактів на території окупованого Росією Криму Російська Федерація звільнила українського політв’язня Олексія Чирнія.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

"Довгих 7 років він відбував покарання через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму. Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації - в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону. Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області", - зазначила вона.

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За словами Денісової, під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму.

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Автор: Леся Лещенко