Їх облаштовують у сільських будинках культури та закладах освіти, які не діють через повномасштабне вторгнення Кремля.

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують нехтувати міжнародним правом й розгортають шпиталі для лікування окупантів у цивільних об’єктах. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що на тимчасово захоплених територіях півдня зафіксовані випадки створення шпиталів у сільських будинках культури та закладах освіти, які не діють через повномасштабне вторгнення Кремля.

В ЦНС поінформували, що обслуговують окупантів завезені лікарі та "волонтери" з РФ.

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"Також на таких об’єктах росіяни нерідко зберігають техніку й ігнорують той факт, що це цивільні об’єкти й розташовані в безпосередній близькості до житлових приміщень", - заявили в Центрі нацспротиву.

Ситуація на окупованих територіях Запорізької області

В Запорізькій області змушують підтримувати Путіна на "виборах" - на тимчасово окупованих територіях триває фарс під назвою "вибори президента РФ". Так, наразі йде збір підписів нібито в підтримку висування диктатора Путіна у кандидати. Збір проводять на захоплених землях України, й в кращих традиціях збір відбувається примусово.

Більшість відкритих точок стоять без черги, водночас "виїзні бригади волонтерів", звезених з РФ, працюють на держпідприємствах та інших бюджетних закладах. В ЦНС наголосили, що в примусовому порядку працівників змушують підписувати юридично нікчемні папірці.

"Весь процес триватиме до кінця січня й має суто пропагандистський підтекст – продемонструвати лояльність місцевого населення до нацистського вождя", - заявили в Центрі нацспротиву.

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