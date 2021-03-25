Село Блешня Чернігівської області припинило своє існування - на початку березня помер останній його житель.
Про це пише "Суспільне" із посиланням на старосту Аллу Протапщук. Як уточнюється, село раніше входило до складу Орликівської сільради. З початку 1990-х років з 6-ти сіл сільради обезлюдніло три. Приблизно 5 років тому помер останній житель села Хандобоківка, а ще раніше з обліку зняли село Городок.
Читайте такожУ Кабміні хочуть провести перепис населення в 2023 році
З трьох сіл, що залишились нині в Орликівському старостинському окрузі у двох, це Мхи і Баранівка, проживає по півтора десятка осіб.
За даними ЗМІ, починаючи з 2000 року з обліку на Чернігівщині зняли 30 населених пунктів. Востаннє – у березні 2020 року з обліку зняли село Клеці Малодівицької селищної ради Прилуцького району.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- У Кабміні анонсували наступний етап оцінки чисельності населення
- Населення України скоротилося майже на 100 тисяч - Держстат
- Населення України до 2100 року може скоротитися більш ніж удвічі - дослідження
- Кабмін затвердив чисельність українців, які підлягають весняному призову
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram