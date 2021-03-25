З початку 2000-х років у регіоні зняли з обліку три десятки населених пунктів.

Село Блешня Чернігівської області припинило своє існування - на початку березня помер останній його житель.

Про це пише "Суспільне" із посиланням на старосту Аллу Протапщук. Як уточнюється, село раніше входило до складу Орликівської сільради. З початку 1990-х років з 6-ти сіл сільради обезлюдніло три. Приблизно 5 років тому помер останній житель села Хандобоківка, а ще раніше з обліку зняли село Городок.

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З трьох сіл, що залишились нині в Орликівському старостинському окрузі у двох, це Мхи і Баранівка, проживає по півтора десятка осіб.

За даними ЗМІ, починаючи з 2000 року з обліку на Чернігівщині зняли 30 населених пунктів. Востаннє – у березні 2020 року з обліку зняли село Клеці Малодівицької селищної ради Прилуцького району.

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Автор: Юрій Годован