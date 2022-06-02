Жінка-саперка набирається досвіду у полях Київщини.

30-річна Марина, військова з 13-річним досвідом, освоїла фах сапера і вже виконує бойові завдання.

Історію першої жінки-сапера розповіла ТСН.

Нацгвардійка Марина пройшла підготовку в навчальному центрі Косово, де отримала позивний "Майор".

Жінка щойно освоїла фах сапера, але вже виконує бойові завдання з підриву небезпечних боєприпасів, які піротехніки і досі тисячами знаходять на території Київської області. Тут, у полях Київщини, жінка-саперка набирається досвіду.

У кількаметровій вирві Марина викладає артилерійські снаряди важкого калібру щільно один до одного у кілька рядів. Менші за розміром боєприпаси укладають хвостом до хвоста згори і знизу під 120-мм снарядами. Від правильності виконання цього завдання залежить, чи безпечним буде їхній підрив.

Після підготовки до розмінування група інженерного підрозділу відходить на майже пів кілометра - аби не потрапити під гарячі залізні уламки. Вже в окопі натиснути кнопку приладу, який приведе у дію прикопані снаряди, довіряють Марині.

Бійці тішаться, що їхній підрозділ поповнився новими кадрами. Водночас Марина досі дивує колег-чоловіків охайним манікюром.

"Манікюр - це тема номер один, тому що жінка з таким кольором і з такою довжиною нігтів.. Мовляв, ти щось будеш робити?", - розповідає саперка.

Водночас чоловіки підтримують нову колегу.

"Завжди поруч зі мною, підказують, не залишають мене одну. Я новачок ще в цій справі", - ділиться Марина.

Як писав УНІАН, раніше СБУ звільнила з полону сина військовослужбовиці, від якої росіяни вимагали розвіддані.

Вас також можуть зацікавити новини: