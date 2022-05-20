Для звільнення дитини Служба безпеки України провела спецоперацію у Чернігівській області, коли цей регіон був тимчасово окупований армією рашистів.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Із початком повномасштабного вторгнення РФ мати хлопчика, військовослужбовиця-контрактниця ЗСУ, задля безпеки відправила його до родичів в одне із сіл на Чернігівщині.
Потім село опинилося під тимчасовою окупацією, зв’язок із сином було втрачено.
Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Фашисти висунули ультиматум звільнення дитини: вони зажадали інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокувалися на теренах Чернігівщини.
Жінка звернулася по допомогу до СБУ. У відповідь контррозвідники спецслужби "розробили та провели успішну спецоперацію з порятунку дитини".
Речник СБУ додав, що матеріали слідства долучено до численних доказів порушення росіянами законів та звичаїв війни.