Служба безпеки України провела успішну спецоперацію.

Для звільнення дитини Служба безпеки України провела спецоперацію у Чернігівській області, коли цей регіон був тимчасово окупований армією рашистів.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ мати хлопчика, військовослужбовиця-контрактниця ЗСУ, задля безпеки відправила його до родичів в одне із сіл на Чернігівщині.

Потім село опинилося під тимчасовою окупацією, зв’язок із сином було втрачено.

Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Фашисти висунули ультиматум звільнення дитини: вони зажадали інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокувалися на теренах Чернігівщини.

Жінка звернулася по допомогу до СБУ. У відповідь контррозвідники спецслужби "розробили та провели успішну спецоперацію з порятунку дитини".

Речник СБУ додав, що матеріали слідства долучено до численних доказів порушення росіянами законів та звичаїв війни.

Вас також можуть зацікавити новини: