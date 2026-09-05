В Офісі Генпрокурора відреагували на обшуки, проведені НАБУ

Зокрема в ОГП закликали дати окрему оцінку діями працівників НАБУ.

В Офісі Генпрокурора (ОГП) відреагували на обшуки, які в будівлі відомства провели співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Зокрема в прокуратурі запропонували розділити всю оприлюднену інформацію на дві частини.

У першій частині, що стосується можливої причетності одного з працівників ОГП до протиправної діяльності, позиція Генпрокуратури "є однозначною".

"Використання посади, статусу працівника прокуратури або службових можливостей для прикриття чи сприяння будь-якій злочинній діяльності є неприпустимим і буде каране передбаченою законом відповідальністю", – прокоментували в ОГП.

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Там зазначили, що наразі вирішується питання про звільнення працівника, який фігурує у розслідуванні НАБУ. Також вони наголосили, що готові сприяти слідству. Водночас в ОГП поставили під сумнів обгрунтованість і коректність проведення обшуків, зазначивши, що серед документів були матеріали, повʼязані з розслідуваннями щодо осіб, наближених до керівництва САП. На тлі цього в ОГП закликали встановити, чи відповідав фактичний обсяг доступу детективів предмету кримінального провадження, в межах якого проводилися обшуки.

Друга частина, на яку вказують в ОГП, стосується обшуків у службових приміщеннях Генерального прокурора, першої заступниці Генерального прокурора та інших працівників ОГП. Під час них, заявляють в службі, детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень.

В ОГП наголосили, що в опублікованих матеріалах немає прямих даних про те, що Генеральний прокурор давав будь-які вказівки сприяти діяльності call-центрів, перешкоджав їх викриттю або розслідуванню, попереджав будь-кого про заплановані слідчі дії, отримував кошти від такої діяльності чи неправомірну вигоду. Там також заявили, що весь звʼязок між розмовами та можливою злочинною діяльністю обґрунтовується переважно припущеннями.

"Саме тому достатність таких даних для проведення слідчих дій у службових приміщеннях Генерального прокурора, на нашу думку, потребує окремої оцінки… Позиція Офісу Генерального прокурора послідовна: будь-які факти можливої протиправної діяльності працівників прокуратури мають розслідуватися без винятків. Водночас усі слідчі дії, незалежно від органу, який їх проводить, мають відбуватися виключно в межах закону та наданих судом повноважень", – додали в ОГП.

Що цьому передувало

Раніше стало відомо, що НАБУ провели спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. Зазначалося, що ця група може бути причетна до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

За даними слідства, за цією схемою учасники витратили понад 20 млн грн на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Ще 12 млн було витрачено на активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. А понад 10 млн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів.

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