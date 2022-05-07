Хлопчик був вражений і дуже радий, побачивши відповідь від президента.

12-річний Томас Хендлі з Даремської Трініті-школи у Великій Британії написав листа президенту України Володимиру Зеленському.

Як розповіли в twitter відділу освіти в Англії, послання Зеленському хлопчик вклав у гуманітарну допомогу, яку їм вдалося зібрати в школі: 270 посилок з медичними засобами, одягом, їжею, туалетно-косметичними засобами та 4 інвалідними візками.

Повідомляється, що школяр дізнався про війну і вирішив написати лист підтримки "кращому президенту" і про те, що він "щасливий допомагати Україні". Хлопчик сподівається, що Україна "переможе Росію" і що "Путін занадто боїться говорити правду про війну".

Коли співробітники центру для біженців у Польщі знайшли лист Томаса, вони пообіцяли переслати його адресату.

Президент Зеленський вирішив написати хлопчикові відповідь.

"Дякую за лист підтримки. Я добре. Дякую за допомогу. Ми сподіваємося принести мир в Україну і їжу для громадян всієї країни, і відбудувати міста. Те, що ви пишете в листі, і те, що Великобританія робить для підтримки України, викликає посмішку на моєму обличчі і багатьох інших", – відповів президент України.

Як пише ВВС, Томас був схвильований, отримавши лист з України.

"Я був радий отримати відповідь. Моя школа видала мені сертифікат і сказала, що я молодець", - розповів хлопчик.

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