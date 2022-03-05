За словами голови уряду, "сорок мільйонів людей, об'єднаних спільною ідеєю перемоги, неможливо спинити і неможливо перемогти".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців до тотального спротиву окупантам.

Про це він заявив під час свого відеозвернення.

"Наш тотальний супротив ворогу має відбуватись на всіх фронтах – на передовій, в тилу, на тимчасово окупованих ворогом територіях. Час кожному взяти себе в руки і з холодною головою подумати, де він може бути найбільш корисним. Якщо у вас є досвід і бажання – ставайте до лав територіальної оборони, допомагайте волонтерам, долучайтесь до інформаційної атаки на ворога, працюйте на своєму підприємстві, підтримуйте один одного. Знайдіть своє місце і робіть свій внесок", - сказав він.

За його словами, "сорок мільйонів людей, об’єднаних спільною ідеєю перемоги, неможливо спинити і неможливо перемогти".

"Українці, у нас єдина мета – звільнення України від російських загарбників, і ми обов’язково переможемо", - додав він.

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