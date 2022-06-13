Жінка вела групу в Facebook та Телеграм-канал.

Співробітники СБУ викрили жительку одного з прикордонних населених пунктів Чернігівщини, яка виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомила прес-група управління СБУ в Чернігівській області.

Агітаторка створила Telegram-канал і розміщувала у ньому матеріали, у яких виправдовувала збройну агресію РФ проти України та схвалювала дії ворога. Також вона поширювала матеріали російської пропаганди щодо ситуації в Україні.

Зловмисницю затримано і повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Перевіряється інформація щодо її зв’язків зі спецслужбами РФ.

Як стало відомо УНІАН із власних джерел, йдеться про жительку Городнянської громади Ольгу Бондарець. Вона виховує трьох дітей. Жінка, окрім Телеграм-каналу, адмініструвала публічну групу у Facebook "Info News Черниговского района", що мала до 5 тис. підписників. Бондарець називала себе "миротворцем" і розповсюджувала риторику про "дружбу братніх народів". Під час окупації території громади, боїв за Чернігів і Київ вона виправдовувала загарбників і писала, що "загинули тільки одиниці - ті, хто провокував чи становив потенційну загрозу російській армії".

Пости Бондарець збирали сотні коментарів, у яких люди висловлювали обурення і зверталися до правоохоронців відреагувати на поширення такої неправдивої інформації.

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