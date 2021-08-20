Через неї 17 серпня сталися сутички між представниками "Нацкорпусу" та поліцією.

Скандальну "радянську" виставку-інсталяцію, через яку 17 серпня відбулися сутички між представниками "Національного корпусу" та поліцією на Алеї Небесної Сотні, встановили на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, місце установки обгороджене металевим парканом та охороняється поліцією.

До цього на Банковій обіцяли змінити концепцію виставки, яка викликала обурення громадськості. Але тепер ті ж експонати (радянські меблі, телевізор і т.д.) можна спостерігати на Майдані.

Як відомо, спочатку інсталяцію встановили на Алеї Небесної Сотні навпроти меморіальних дощок, встановлених на честь загиблих учасників Революції Гідності. Там зібрали декорацію, яка ілюструвала побут в Україні часів СРСР (бутафорські стіни зі старими шпалерами, диван, радянські Іграшки та несправжні автомати для продажу газованої води).

Скандал через "радянську" інсталяцію на Алеї Небесної Сотні: подробиці

17 серпня кілька десятків обурених представників "Національного корпусу" почали демонтувати інсталяцію, а правоохоронці спостерігали за тим, що відбувається. Пізніше сталися сутички між правоохоронцями та членами "Нацкорпусу", були затримані. Після сутичок інсталяцію демонтували.

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров пояснив, що в центрі Києва з'явилися декорації до 30-річчя Незалежності України, яке відзначатимуть 24 серпня. Під час трансляції до Дня Незалежності України хотіли зняти різні епохи, які прожила наша країна, в тому числі й радянську.

Автор: Дмитро Хилюк