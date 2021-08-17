Сергій Нікіфоров зазначив, що підготовкою до Дня Незалежності займається оргкомітет, а не Офіс президента.

Декорації на вулиці Інститутській у Києві, через які сталися сутички, тимчасові. Їх поставили для телевізійної трансляції до Дня Незалежності, і вони не зачіпають меморіальні конструкції.

Про це розповів прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров в ефірі Україна 24.

За його словами, ситуація, яка виникла, - результат маніпуляцій.

"Це декорації до телевізійної трансляції до Дня Незалежності. Там повинні бути всі епохи, через які пройшла Україна, щоб мати можливість святкувати День Незалежності. За ідеєю, там мав бути козацький період, царський, Друга світова війна та інші. Зараз же люди, які намагаються знести ці конструкції, свідомо роблять акцент на радянський період", - розповів Никифоров.

Читайте такожЖурналісти вимагають від поліції знайти та притягнути до відповідальності винних за напади на представників преси (фото, відео) Він запевнив, що конструкції тимчасові й вони ніяк не зачіпають Меморіал.

"Це тимчасові конструкції, вони ніяким чином не зачіпають меморіальні конструкції. Біля цих декорацій не передбачалося масових заходів. Чи були дозволи чи ні, будемо з'ясовувати. Це точно не в Офіс президента",- пояснив спікер Зеленського.

При цьому він вказав, що є оргкомітет, які займається підготовкою до Дня Незалежності.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві встановили арт-інсталяцію, присвячену побуту радянської епохи.

Як свідчать фотографії, оприлюднені 17 серпня в мережі, в рамках інсталяції поруч зі встановленими меморіальними дошками з фото загиблих героїв звели бутафорські стіни зі старими шпалерами, несправжні автомати з водою, старі іграшки та інше.

Автор: Анастасія Горбачова