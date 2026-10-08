Більшість українців готові на територіальні поступки заради завершення війни, – опитування

Понад третина виступає проти такої ідеї.

56% українців вважають, що для завершення війни, Україна має йти на територіальні поступки РФ за умови реальних гарантій безпеки від США та Європи. Про це свідчать результати опитування, проведеного Rating Group.

Ще 3% вважають, що Україна має йти на це за будь-яких умов. Натомість 35% українців виступають проти будь-яких територіальних поступок Росії.

На запитання, яким є реальний шлях для завершення війни, респонденти відповіли:

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57% – пошук компромісного рішення на переговорах із залученням інших країн

26% – пошук компромісу на прямих переговорах України із Росією

9% – відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій

Людям також поставили питання, з яким із тверджень вони більш згодні:

50% вважають, що мир важливіший за будь-яку перемогу

41%, що перемога важливіша за будь-який мир

Ще 9% сказали, що їм важко відповісти на це питання

Щодо загального відчуття війни, респонденти надали таку відповідь:

26% вважають, що Україна перемагає у війні (для порівняння – у серпні цей показник був на 5% більше)

62% вважають, що жодна зі сторін не перемагає

Ще 6% вважають, що перевага на боці РФ (з серпня цей показник зріс на 2%)

Водночас більшість українців (68%) вважають, що остаточне рішення щодо територій в обмін на мир мають ухвалювати на референдумі. Ще 17 вважають, що це завдання президента. Тоді як 9% впевнені, що цим питанням повинна займатися Верховна рада.

Щодо бажаного сценарію припинення війни, респонденти відповіли наступним чином:

57% вважають, що необхідно досягти припинення бойових дій, після чого шукати компроміс на переговорах

13% виступають за необхідність до повернення кордонів станом на 23 лютого 2022 року

Ще 21% – до повернення Криму та Донбасу

Мирні переговори: інші важливі новини

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп вчергове заявив про те, що війна в Україні закінчиться "дуже скоро". Він зазначив, що хоч це й не виглядає так, але ця війна йде до завершення.

Тим часом речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна готова розглядати пʼять різних форматів припинення вогню. Йдеться про ті чи інші формати повної зупинки бойових дій, мир на морі та енергетичне перемирʼя.

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