Шевченківський районний суд арештував Микитася

Суд обрав для Микитася тримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у замовному викраденні людини та вимаганні забудовнику Максиму Микитасю. Читайте такожНова підозра Микитасю не пов'язана з розслідуванням його корупційних злочинів - НацполіціяПро це пише Українська правда. Суд обрав для Микитася тримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого. Забудовника арештували у залі суду. Він може з 4 січня протягом 5 днів подати апеляцію. Обвинувачення просило взяти колишнього народного депутата, екс-президента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася під варту без права на заставу. Нова справа Микитася 29 грудня у Нацполіції заявили, що Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення людини та вимаганні.

За даними слідства, 8 грудня у Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і безпосереднього замовника злочину.

Виконавці обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силоміць заволоділи його автомобілем і за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тис. доларів. Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника. Під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той своєю чергою – замовнику. Наступного дня затримали й двох співорганізаторів.

30 грудня Шевченківський райсуд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання Микитасю запобіжного заходу в цій справі.

31 грудня суд продовжив розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, однак Микитась не з’явився на судове засідання, тому прокурори заявили клопотання про застосування до підозрюваного примусового приводу.

Слідча суддя Анна Абасова ухвалила рішення про привід Микитася на судове засідання на 13:00. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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