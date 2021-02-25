Стерненко залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки.

Колишнього лідера "Правого сектора" Сергія Стерненка не переводитимуть до слідчого ізолятора в Києві, натомість він отримає окрему камеру в Одеському СІЗО на час розгляду апеляції на його вирок.

Читайте такожНизка нардепів від "Слуги народу" вимагають перевести Стерненка до київського СІЗОПро це повідомили в юридичній фірмі "Міллер", адвокати якої представляють інтереси Стерненка.

"Було схвалено заяву наших адвокатів про забезпечення заходів безпеки до Сергія Стерненка: Сергій залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру", говориться в повідомленні юрфірми.

Раніше захисники засудженого активіста подали заяву про його переведення до Києва. На їхню думку, в Одеському СІЗО Стерненку могла загрожувати небезпека, оскільки нібито саме одеські правоохоронці "стояли за нападом на українського активіста". Адвокат Стерненка Вадим Оксюта розповів, що на заяву юристів активісту все ж забезпечать захист та переведуть до окремої камери.

Вирок Стерненку: всі подробиці

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його та другого обвинуваченого у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

Стерненка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а покарання призначили за статтями 187 та 263, оскільки за ст. 146 вже сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності.

Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 та призначили аналогічний строк ув'язнення.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту через вирок.

Справа Стерненка

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви громадянина Сергія Щербіча про викрадення з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН