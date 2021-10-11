Згідно з рішенням суду, у певні години керівник банку не зможе бути на волі.

Голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Голосіївський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокурора Київської міської прокуратури, повідомив кореспондент УНІАН.

Сторона обвинувачення просила суд обрати йому цілодобовий домашній арешт. Однак суд обрав йому нічний. Мецгер не може покидати своє місце проживання в час з 22 до 6 ранку.

Аналогічний запобіжний захід обрано і заступнику Мецгера Володимиру Пікалову.

Термін дії запобіжних заходів для обох підозрюваних – до 5 грудня.

Таке рішення суду може бути оскаржене в Київському апеляційному суді впродовж п'яти днів

Автор: Дмитро Хилюк