Працівники банку видалили інтерв’ю та момент нападу, кажуть журналісти.

Журналісти "Схем" заявили, що на них скоїли напад під час запису інтерв’ю із головою правління "Укрексімбанку".

Про це пише Радіо Свобода.

Так, журналіст-розслідувач Кирило Овсяний поставив голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру питання, яке тому не сподобалося.

"Він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео", - йдеться у повідомлені.

Читайте такожЗвіряче вбивство поліцейського в Чернігові: стало відомо про стан другого копаПовідомляється, що журналістів годину утримували у кабінеті Мецгера.

"Вони оглянули одяг оператора на предмет наявності інших записувальних пристроїв та із погрозами забороняли знімати події на телефон. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене", - повідомляє Радіо Свобода.

Один з журналістів записав те, що відбувалось, на аудіо. Вони викликали на місце події поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі трьох працівників комунального підприємства звинувачують в побитті журналістів.

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Автор: Людмила Жерновська