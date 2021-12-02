СБУ за рішенням суду має видалити веб-сторінку, де активіста Сергія Стерненка по суті називають вбивцею.

Київський апеляційний суд визнав, що поширена СБУ інформація про скоєння активістом Сергієм Стерненком вбивства не є доведеним фактом.

Про це адвокат активіста В’ячеслав Якубенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Адвокат нагадав суть справи. 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Того ж дня Служба безпеки України на своєму сайті в кольорових графіках розписала всі деталі так званого "третього замаху" на Стерненка, коли він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнєцова.

Читайте такожУ Києві продавали футбольні м’ячі з символікою Росії – активіст (фото)При цьому СБУ однозначно відкидала будь-яку можливість версії про самооборону.

16 вересня 2021 року Шевченківський райсуд Києва відхилив позовну заяву Стерненка до СБУ, оцінивши поширені відомості на сайті спецслужби як оціночні судження, що мають "характер суб’єктивного припущення".

Але вже 30 листопада Київський апеляційний суд постановив, що поширена СБУ інформація є лише версією слідства, а не існуючими та доведеними фактами. Постанова апеляційної інстанції набула законної сили. Сторінка на сайті СБУ, де Стерненка по суті називають вбивцею, повинна бути видалена до 8 грудня цього року.

Напади на Стерненка

У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов'язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкриті провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.

Під час третього нападу активіст завдав смертельного ножового поранення одному з нападників - Івану Кузнєцову.

За даним фактом СБУ порушила справу, розгляд якої відбувається в одеському суді.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Дмитро Хилюк