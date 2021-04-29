Загалом телеканалу винесено три попередження і штраф у сумі понад 100 тис. грн за заклики до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканал NewsOne за розпалювання ворожнечі проти євреїв.

Як повідомляється на сайті Нацради, регулятор розглянув результати відразу трьох перевірок ТОВ «Новини 24 години» (логотип «NEWSONE») і застосував до ліцензіата санкції через підтверджені порушення вимог законодавства.

У повідомленні сказано, що перевірка, проведена за результатами моніторингу ефіру мовника за 8, 9 і 10 травня 2020 року, встановила порушення телекомпанією вимог статті 59 закону «Про телебачення і радіомовлення» і статті 28 закону «Про інформацію».

Зокрема у передачі «Протистояння» з ведучими Владиславом Піховшеком і Діаною Панченко гості передачі Андрій Пальчевський і Вадим Карасьов, обговорюючи події Другої світової війни, висловлювали твердження про те, що значна кількість євреїв служила у військах нацистського Третього рейху та про існування єврейських дивізій СС. Поширені ними висловлювання і необ’єктивні дані мають ознаки заперечення та спотворення фактів Голокосту, розпалювання ворожнечі стосовно єврейського народу, який зазнав мільйонних жертв як від дій формувань СС, так і від інших військових формувань нацистського Третього рейху.

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Гості передачі оперували даними і цифрами про існування єврейських дивізій СС.

Таким чином, ця інформація мала ознаки гуманізації нацистського режиму Третього рейху в Німеччині, який нібито, незважаючи на расову ідеологію, надавав права євреям служити у складі військових формувань і навіть військах СС, що, своєю чергою, покладає часткову відповідальність за злочини проти людяності, за жертви Голокосту на єврейський народ.

Національна рада визнала порушення мовником зазначених норм закону і оголосила йому попередження. За наявність закликів до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті відповідно до частини восьмої статті 72 цього ж закону застосувала до ТОВ «Новини 24 години» санкцію «стягнення штрафу» – 25% від розміру ліцензійного збору, що становить для компанії 114 тис. 067,5 грн.

Друга перевірка ліцензіата проводилася на підставі моніторингу мовлення за період із 28 по 30 серпня 2020 року, коли в передачі «Протистояння» ведучі Піховшек та Панченко говорили з гостею, екс-міністром юстиції Оленою Лукаш про факт скоєння активістом Сергієм Стерненком кримінального злочину. Неодноразово у цій передачі Стерненка було названо вбивцею. Це свідчить про те, що ліцензіат припустився порушень вимог законодавства, зокрема, порушення презумпції невинуватості підозрюваного, обвинуваченого. На час виходу передачі не було встановлено обвинувального вироку суду, який би набрав законної сили.

Також Нацраді зазначають, що ведучі передачі не тільки не відреагували на висловлювання гості, а й самі вдалися до висловлювань на підтримку її тверджень.

Отже, Національна рада визнала порушення і застосувала до мовника санкцію «оголошення попередження».

Третя перевірка NewsOne стосувалася моніторингу мовлення за 6-8 жовтня 2020 року. Було зафіксовано 3 трансляції передачі Newstime з «повною» версією зустрічі в Москві голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука з президентом РФ Володимиром Путіним та 11 трансляцій передачі Newstime з демонстрацією фрагментів зустрічі. Загалом протягом з 6 по 8 жовтня в ефірі була використана пряма мова Путіна у 14-ти відеоматеріалах.

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У Нацраді нагадали, що законодавством заборонено трансляцію телепередач, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Також в інформаційних сюжетах телеканалу про зустріч Медведчука з Путіним 7 і 8 жовтня 2020 року складні питання українсько-російських відносин висвітлювалися незбалансовано, однобоко, без використання альтернативної точки зору, подавалася суб`єктивна оцінка лише одного з політиків України.

Перевіркою підтверджено, що така трансляція передач є порушенням статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». З огляду на це мовнику оголошено попередження.

"Усі три перевірки ТОВ «Новини 24 години» свідчать про системне і систематичне порушення ліцензіатом норм українського законодавства", - підсумовують у Нацраді.

Санкції проти Медведчука і Ко

2 лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Медведчук оскаржив у Верховному суді указ про запроваджені проти нього санкції.

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Автор: Денис Прядко