Голуб сів на руку священику
Священику, що евакуює людей з Харкова, на руку сів білий голуб. У цьому побачили хороший знак - Україна неодмінно переможе.
Відео цього моменту показав журналіст Андрій Цаплієнко.
"Священику, що евакуює людей з Харкова, на руку сів білий голуб. Добро переможе зло, а світло - темряву", - написав він.
"Ви тільки подивіться. Прилетів і сів", - з посмішкою каже священик.
Раніше митрополит Луцький і Волинський Михаїл відповів на запитання, яке цікавить багатьох вірян, - чи можна бажати смерті російським окупантам.