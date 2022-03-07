У мережі пишуть, що навіть вищі сили на нашому боці.

Священику, що евакуює людей з Харкова, на руку сів білий голуб. У цьому побачили хороший знак - Україна неодмінно переможе.

Відео цього моменту показав журналіст Андрій Цаплієнко.

"Священику, що евакуює людей з Харкова, на руку сів білий голуб. Добро переможе зло, а світло - темряву", - написав він.

"Ви тільки подивіться. Прилетів і сів", - з посмішкою каже священик.

Раніше митрополит Луцький і Волинський Михаїл відповів на запитання, яке цікавить багатьох вірян, - чи можна бажати смерті російським окупантам.

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