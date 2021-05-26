Швидше за все, причиною падіння повітряної кулі біля села Кульчіївці на Хмельниччині під час проведення фестивалю 22 травня були сильні пориви вітру.
Про це заявили начальник поліції в області Руслан Герасимчук та начальник ДСНС в області Едуард Братко під час брифінгу 25 травня, передає ТСН.
За їхніми словами, остаточні висновки будуть після проведення всіх експертиз.
«Але порив вітру вплинув на те, що сталася ця трагедія», – заявив Руслан Герасимчук.
Читайте такожОчевидці падіння повітряної кулі на Хмельниччині: "Хрест з кладовища залетів у кошик"За інформацією правоохоронців, куля була виготовлена у 2003 році. У пілота – 10-річний досвід у сфері повітроплавання і відповідну ліцензію.
Також пасажирів і пілота повітряної кулі вже перевірили на можливий стан алкогольного або наркотичного сп'яніння. Аналізи показали, що всі вони були тверезими.
Падіння повітряної кулі на Хмельниччині: що відомо
Увечері 22 травня під час проведення фестивалю повітряних куль «Кубок Поділля-2021» у Хмельницькій області один з куль впав на землю.
В результаті інциденту одна людина загинула, ще п'ять осіб, серед яких і пілот, отримали різні травми.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 статті 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів).
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