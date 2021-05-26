Остаточні висновки будуть після проведення всіх експертиз.

Швидше за все, причиною падіння повітряної кулі біля села Кульчіївці на Хмельниччині під час проведення фестивалю 22 травня були сильні пориви вітру.

Про це заявили начальник поліції в області Руслан Герасимчук та начальник ДСНС в області Едуард Братко під час брифінгу 25 травня, передає ТСН.

За їхніми словами, остаточні висновки будуть після проведення всіх експертиз.

«Але порив вітру вплинув на те, що сталася ця трагедія», – заявив Руслан Герасимчук.

Читайте такожОчевидці падіння повітряної кулі на Хмельниччині: "Хрест з кладовища залетів у кошик"За інформацією правоохоронців, куля була виготовлена у 2003 році. У пілота – 10-річний досвід у сфері повітроплавання і відповідну ліцензію.

Також пасажирів і пілота повітряної кулі вже перевірили на можливий стан алкогольного або наркотичного сп'яніння. Аналізи показали, що всі вони були тверезими.

Падіння повітряної кулі на Хмельниччині: що відомо

Увечері 22 травня під час проведення фестивалю повітряних куль «Кубок Поділля-2021» у Хмельницькій області один з куль впав на землю.

В результаті інциденту одна людина загинула, ще п'ять осіб, серед яких і пілот, отримали різні травми.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 статті 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц