На Хмельниччині впала повітряна куля / фото mvs.gov.ua

Швидше за все, причиною падіння повітряної кулі біля села Кульчіївці на Хмельниччині під час проведення фестивалю 22 травня були сильні пориви вітру.

Про це заявили начальник поліції в області Руслан Герасимчук та начальник ДСНС в області Едуард Братко під час брифінгу 25 травня, передає ТСН.

За їхніми словами, остаточні висновки будуть після проведення всіх експертиз.

«Але порив вітру вплинув на те, що сталася ця трагедія», – заявив Руслан Герасимчук.

Читайте такожОчевидці падіння повітряної кулі на Хмельниччині: "Хрест з кладовища залетів у кошик"За інформацією правоохоронців, куля була виготовлена у 2003 році. У пілота – 10-річний досвід у сфері повітроплавання і відповідну ліцензію.

Також пасажирів і пілота повітряної кулі вже перевірили на можливий стан алкогольного або наркотичного сп'яніння. Аналізи показали, що всі вони були тверезими.

Падіння повітряної кулі на Хмельниччині: що відомо

Увечері 22 травня під час проведення фестивалю повітряних куль «Кубок Поділля-2021» у Хмельницькій області один з куль впав на землю.

В результаті інциденту одна людина загинула, ще п'ять осіб, серед яких і пілот, отримали різні травми.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 статті 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів).

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Автор: Катерина Шварц