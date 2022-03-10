Демидів заблоковано, в селі немає світла і газу.

Зоопарк "XII місяців" у Демидові Київської області опинився на межі катастрофи - тварини мерзнуть, корм закінчується.

Як розповів виданню "Вести" творець зоопарку Михайло Пінчук, з 500 тварин, які знаходяться в парку, приблизно половина - теплолюбні. А газу і світла немає вже 10 днів.

"У нас вимкнулися котли, і без подачі тепла температура стрімко падає. А тут вдарили морози, і при відсутності опалення смерті у нас почнуться вже сьогодні. У нас всього 500 тварин, з них теплолюбних - приблизно половина, особливо це стосується мавп. Ми роздали тваринам речі. Але якщо тямуща мавпа ще може на себе щось надіти, то тварини на зразок жирафа і носорога - ні, а вони так само хворіють. Якщо їх і у звичайний час непросто вилікувати, то в такій ситуації, як зараз, це буде просто нереально, не кажучи про те, що лікувати їх нічим", - каже Пінчук.

У бік зоопарку в Демидові (46 км від Києва) зараз не б'ють з артилерійських систем і не бомблять з повітря. Але поблизу Демидова проходить лінія фронту, міст між селом і Києвом підірваний, з іншого боку - окупаційні війська РФ. Вивезти тварин не дають - росіяни категорично відмовляють у пропуску.

У зоопарку закликають організувати зелений коридор, який би дозволив зоопарку завезти дизпаливо для опалення та корми для тварин. В ідеалі - організувати порятунок мешканців "XII Місяців".

Поки такої можливості немає, просять тих, хто виїхали з Демидова, повідомити, якщо у них залишилося паливо або в їхніх льохах є їжа - овочі, фрукти.

"Ми будемо вдячні, якщо вони повідомлять мені, скажімо, написавши в Facebook координати - це дозволить нашим тваринам протриматися", - говорить творець зоопарку.

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