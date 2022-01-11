Вартість проїзду зросте з 1 лютого до 9 гривень за поїздку.

У Чернівцях виконавчий комітет міськради сьогодні з другої спроби ухвалив рішення про підвищення тарифу на проїзд у маршрутних автобусах з 7 до 9 гривень за поїздку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене більшістю голосів членів виконкому на черговому засіданні комітету.

Згідно з цією ухвалою, вартість проїзду в маршрутках Чернівців зросте з 1 лютого.

Водночас виконком відхилив пропозицію члена комітету Сергія Андрущака щодо встановлення пільгового тарифу (безкоштовно) на проїзд у маршрутках для учасників бойових дій, школярів і учнів ПТУ. Натомість під час повторного розгляду рішення про підвищення тарифу члени виконкому погодились вивчити питання щодо встановлення тарифу для учнів ПТУ та шкіл у розмірі 4 грн або безкоштовно та безкоштовного перевезення учасників бойових дій без компенсацій перевізникам.

Читайте такожУ Києві маршрутка весь день возила пасажирів з відкритими дверима (відео)Востаннє у Чернівцях вартість проїзду в маршрутках підвищували навесні 2020 року. Тоді виконком встановив тимчасовий тариф на проїзд у маршрутках у розмірі 7 грн за поїздку, обґрунтувавши це карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу. До того часу вартість проїзду в маршрутках міста становила 5 грн.

У Чернівцях міські пасажирські автобуси курсують на 43-х маршрутах, більшість з них обслуговують приватні перевізники.

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